Neguinho da Beija-Flor deixa sua marca em uma das toadas do CD do Boi Caprichoso

O sambista Neguinho da Beija-Flor gravou, nesta segunda-feira (11), em Manaus, sua participação no CD do Boi Caprichoso 2019 “Um Canto de Esperança para Mátria Brasilis”. O cantor interpreta, junto com o levantador de toadas David Assayag, a obra “Armadura de Fé”, do compositor Leonardo Pantoja.

A parceria do cantor carioca com o Boi Caprichoso foi firmada no Rio de Janeiro, em uma das viagens do presidente Babá Tupinambá, que fez o convite especial no camarim do artista.

Além da participação no álbum deste ano, a expectativa é que Neguinho da Beija-Flor esteja em Parintins no dia 27 de abril, data do lançamento oficial do CD 2019, que acontece no Curral Zeca Xibelão, em Parintins.

De acordo com o presidente Babá Tupinambá, a gravação das toadas está na reta final de trabalho e, até a próxima sexta-feira (15), as obras oficiais já estarão disponíveis nas rádios e nos aplicativos de músicas.

“Estamos empenhados em levar ao torcedor azul e branco o melhor CD de todos os tempos. Tivemos a presença do Neguinho da Beija-Flor, que aceitou nosso convite e veio até Manaus colocar sua voz em uma de nossas toadas. Estamos cada vez mais focados em trazer o tricampeonato para o Boi Caprichoso”, afirmou o presidente.

Os produtores do CD do Caprichoso são Neil Armstrong, David Assayag, Paulinho Du Sagrado e Sidney Resende e Labamba.

Carlos Alexandre

Comunicação do Boi Caprichoso