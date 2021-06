Neuropediatra atende 80 crianças em Parintins durante final de semana

Utilizando a tecnologia de som e áudio pela internet, o médico neuropediatra Francisco Tussolini realizou 80 atendimentos a crianças de Parintins durante o último final de semana. Tussolini está em Manaus e pela segunda vez promove atendimento nessa modalidade para dar continuidade ao tratamento de dezenas de crianças parintinenses e até de outros municípios. A telessaúde tem sido utilizada cada vez mais pelos profissionais da saúde e durante a pandemia ganhou mais espaço.

Sara Souza levou sua filha para mais uma consulta com o médico e aprovou a forma com que a Secretaria de Saúde viabilizou a continuidade do tratamento. “Achei maravilhoso. É muito difícil ficar sem essa consulta. Fundamental para minha filha para saber se é necessário mudar a medicação ou outra coisa”, afirmou.

Francisco Tussolini afirmou que durante as consultas é possível ouvir o que a criança e os pais têm a dizer sobre o andamento do tratamento e receber as respostas necessárias. “Dentro da medicina certamente já criamos um meio mais fácil de chegar até as pessoas mais distantes. Mas de qualquer forma o município de Parintins está sempre à frente e descobrindo formas importantes de resolver os problemas. Eu estou muito feliz em poder ser médico em Parintins”, ressaltou.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, lembrou que Parintins é o único município no interior do Amazonas a contar com a experiência e a especialidade em neuropediatria, com o renomado Dr Francisco Tussolini. Afirmou que a gestão do prefeito Bi Garcia trouxe o profissional de volta ao município em 2017, diminuindo o tempo de espera de uma consulta em Manaus que chegava até 8 meses.

SECOM