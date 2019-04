Nhamundá leva a coroa de rainha da Copa Alvorada 2019

A bela nhamundaense de 17 anos, Nívea Guimarães, representante da equipes União Nhamundá, foi eleita a rainha da Copa Alvorada de Futsal 2019. A final do concurso aconteceu nesta terça-feira, 02, e reuniu cinco candidatas de três cidades. A noite foi de beleza, sensualidade e alegria para a jovem amazona.

Nívea fez uma apresentação que agradou os jurados e esbanjou beleza na passarela. A linda morena de longos cabelos negros alcançou 232 pontos no total. Ela também foi a mais votada na internet, recebendo 1.121 curtidas até o final do desfile, levando o acréscimo de um ponto na sua avaliação geral.

“Quero agradecer a Deus, sem ele eu não seria nada, a todas as pessoas que estiveram comigo no decorrer da disputa. Me sinto muita honrada em ser a mais nova rainha da copa Alvorada 2019”, disse Nívea emocionada. Ela retorna no dia 12 de abril (final dos jogos) para receber a coroa e faixa de rainha, um trabalho assinado pelo artista e figurinista Fabson Rodrigues.

Carliane Nunes (Idemar/União Barreirinha) ficou com a segunda colocação com 229, e também foi eleita a Miss Simpatia do concurso. Thaís de Souza (E. C. Barreirinha) assumiu a terceira colocação com 228. Marisa Gomes (Clube da Bola/Parintins) acumulou 227 e Jéssica Jacaúna (EMEC/Parintins) em quinto lugar com 223 pontos.

Texto: Eldiney Alcântara

Foto: Arleison Cruz