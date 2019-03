NHAMUNDÁ RECEBE NOVO VIGÁRIO PAROQUIAL

Tweet no Twitter

Padres Elias (E), Ozéias e Marcilio.

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção recebeu nesse domingo, dia 10 de março, o seu mais novo vigário paroquial, trata-se do padre Elias Coimbra (E) que estava atuando em Maués. Uma caravana com mais de 50 pessoas veio entregá-lo a sua nova paróquia.

Padre Marcílio, pároco de Maués, acompanhou o povo de Maués até Nhamundá.

“Estamos felizes com a chegada de padre Elias que irá somar com os trabalhos pastorais e administrativos da paróquia junto com o pároco padre Ozéias Cativo”, disse padre Marcílio.

Fonte: Paróquia de Nhamundá

Postado por Carlos Frazão/JI