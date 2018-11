NICOLAS NUNES, finalista do concurso MISTER PARINTINS 2019, realizou sua ação social, A BELEZA EM AÇÃO, etapa final do concurso.

TEMA DA ACAO: O AMOR EM AÇÃO

Relato de Nicolas Nunes:

“Na manhã de domingo me dediquei a essa figura bastante popular, o seu “Pauí”

Que é um dos catadores de latinhas de Parintins. Tive a oportunidade de conhecer um pouco das suas histórias de vida e fiquei muito surpreso com o nivel de conhecimento geral desse cidadão.O seu Paui se dedica ao seu trabalho de coletor de latinhas pelas ruas da cidade como meio de vida e devido ao seu caminhar diário ele me relatou que sua alimentação e baseada​ em diversas frutas, como mamão e jámbo, para que ele possa ter um bom condicionamento físico. E através dessa árdua caminhada de muito trabalho construiu com muita dificuldade sua casa no Bairro de Santa Clara. Como companhias ele tem os seus dois gatos que estão ao seu lado. Ele me conta que em sua casa ele tem como descanso uma cama improvisada de papelão que lhe serve para as sua noites de sono. E isso contribuiu e me emociona em conhecer um pouco da vida de pessoas que pensamos que por não ter muito talvez não sejam felizes, mais que uma simples palavra que nós possamos proferir a elas possa ajudar imensamente tanto a elas quanto a nós mesmos.

O meu objetivo foi dar um pouco de amor e atenção pra quem realmente precisa.

Hoje em día as pessoas não se preocupam em saber quem esta realmente necessitado,

Ignora só pelo fato de estarem socialmente abaixo de nós. Por meio desta ação eu tento conscientizar as pessoas a darem um pouco mais de atenção aos coletores de latinhas da nossa cidade porque eles também precisam das moscas atenções”

A FINALÍSSIMA DO CONCURSO ACONTECE NO DIA 1 DE DEZEMBRO, SÁBADO, NO SALÃO NOBRE DO AMAZON RIVER HOTEL.

Quanto a ingressos, mesas ou mais informações sobre o concurso é só ligar para o contato (92) 99506-1754 (Tarcisio Gonzaga).

Postado por Carlos Frazão/JI

Fonte: web.facebook.com/MisterParintins/