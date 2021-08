No Areial, Semjuv promove Circuito Radical Trekking

Regida pelas regras da Confederação Brasileira de Corrida de Aventura (CBCA), a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer de Parintins (Semjuv) realiza no próximo sábado, 28 de agosto, o I Circuito Radical Trekking “Onildo Filho”. Voltado para as academias da cidade, o evento acontece na área do Areial, próximo ao aeroporto Júlio Belém e tem o objetivo de incentivar as práticas esportivas, o lazer e a sociabilidade entre os participantes.

A disputa será realizada de forma coletiva até com até oito componentes, sendo seis titulares e dois reservas, nos naipes masculino (até 30 anos) e feminino (até 35 anos) em um percurso de 6 km de corrida pedestre, com obstáculos da própria natureza. As inscrições encerram nesta quarta-feira (25) e podem ser feitas no ginásio Elias Assayag, a partir das 8h.

A competição radical homenageará o triatleta parintinense Onildo Filho, que ficou conhecido na região como “Homem Peixe” após desafiar o Rio Amazonas em 1996, nadando 53 Km durante uma prova na Praça São Benedito. Em outro desafio, percorreu o percurso entre a comunidade Caburi até a sede Parintins.

Em 2000, Onildo nadou 198 km de Itacoatiara até Parintins. O atleta fechou a carreira em 2015, já com 54 anos, fazendo 200 km de triatlo de Urucará a Parintins, nadando por mais de 25 horas, deixando marcado o próprio nome na história do esporte amazonense. Aos 57 anos, o triatleta deu o último suspiro, mas todo seu legado permanece vivo.

Secom

Foto: Yuri Pinheiro