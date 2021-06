No Dia D de Vacinação contra Covid, mais de 5 mil parintinenses recebem primeira dose de imunizantes

Jovens com idade entre 22 e 29 anos compareceram em massa nos quatro pontos de vacinação montados pela Prefeitura de Parintins e Governo do Estado para receberem a primeira dose de vacina contra a Covid-19. De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Município, 5.108 pessoas receberam a primeira dose dos imunizantes Astrazeneca e Coronavac durante o Dia D de Vacinação.

Para o Dia D, Município e Estado montaram um grande esquema logístico para realizar a vacinação no sistema drive-thru na praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo e nas UBS Dr. Toda, Waldir Viana e Galliani.

Para avançar ainda mais na vacinação contra a Covid, Prefeitura e Governo do Estado vão trabalhar em conjunto para viabilizar a aplicação de primeira dose de imunizantes até o fim do mês de julho, como garante o prefeito Bi Garcia (DEM). “Nós vamos avançar cada vez mais e isso significa salvar vidas. Acreditamos na ciência e na vacina. Só assim vamos conseguir proteger a vida dos parintinenses”, enfatiza Bi Garcia.

De acordo com o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, a meta de vacinação para o Dia D era de 5 mil doses, sendo alcançada graças à grande mobilização do público atingido. “Fazemos uma avaliação muito positiva deste sábado de trabalho, no dia D de Vacinação. Os jovens compareceram em massa para realizar a vacinação, o que é muito bom e importante para nossa população”, comenta.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro