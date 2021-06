No Dia do Orgulho LGBTQIA+, Mayra Dias participa de inauguração do Centro Social Josué Rojas

Parintins (Am) – Como forma de reafirmar a resistência contra o preconceito e todo tipo de violência contra o movimento LGBTQIA+, a Associação de Gays Lésbicas e Travestis de Parintins (AGLTPIN) inaugurou na noite desta segunda-feira (28) a sede da associação denominada Centro Social Josué Rojas. O nome do espaço é uma homenagem ao artista Josué Matos Rojas, que foi brutalmente assassinado no dia 10 de maio de 2009.

A mãe dele, Sandra da Costa, bastante emocionada disse que o filho estaria feliz com essa homenagem. “Eu tenho certeza que a Josymarry está amando essa homenagem”, afirmou ela.

A sede da associação está localizada na rua Fortaleza, no bairro de Palmares.

Representantes de movimentos sociais, a primeira dama do município, Mayra Dias, e a secretária de Assistência Social, Zeila Cardoso, estiveram presentes na solenidade de inauguração. O prédio vai sediar o trabalho jurídico, administrativo e social da associação. O presidente da AGLTPIN, Fernando de Souza Moraes, destacou as parcerias com a Prefeitura e ongs internacionais e nacionais de luta pelos direitos humanos. “São setores da área da saúde, atendimento de famílias carentes entre outras ações que são muito importantes para todos nós”, destacou.

Ele agradeceu a primeira dama Mayra Dias por segurar as mãos de todos os membros da associação, que infelizmente sofreram algum tipo de violência e destacou as políticas públicas e investimentos da Prefeitura de Parintins para promover o respeito e equidade.

Como Miss Amazonas e Miss Brasil, Mayra sempre foi acompanhada por membros da comunidade LBTQIA+ e uma das primeiras perguntas feitas a ela na fase classificatória do concurso era sobre sua opinião na luta do movimento. “Eu levanto a bandeira do amor. O amor é tudo e sem amor nós não somos nada. Eu fico muito feliz em estar participando desse momento histórico, porque é a primeira associação LGBT aqui em Parintins e, enquanto Mayra Dias, enquanto ser humano, enquanto primeira dama, vocês podem contar com a gente”, anunciou.

Dias lembra do carinho que sempre recebeu do público LGBT. “Esse é um público que me acompanha e eu sinto muito orgulho de cada um de vocês e tenham certeza que estarei sempre lutando com vocês”, concluiu.

SECOM PARINTINS

Fotos: Arleison Cruz