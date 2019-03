No Dia Mundial da Água, Prefeitura reforça compromisso para preservação dos recursos hídricos.

No encerramento Semana Mundial da Água em Parintins, realizado no auditório da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o vice-prefeito Tony Medeiros (foto) e o secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque, reassumiram o compromisso do município na preservação dos recursos hídricos, no uso sustentável da água e na inciativa de levar água de qualidade à zona rural.

O evento promovido pelo Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) da UEA, reuniu palestrantes, professores e estudantes que desde o dia 18 levaram atividades de campo a várias comunidades.

Tony Medeiros lembrou que a água é um dos recursos finitos essenciais para a sobrevivência da vida no planeta, pois colabora com os ciclos naturais e é fundamental para produção de alimentos.

o secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), Edy Albuquerque (E) destacou o empenho do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros, e a iniciativa de juntar forças com a Câmara Municipal de Parintins e presidente Telo Pinto, para a implantação do projeto Salta-Z, em parceria com a Funasa (Fundação Nacional de Saúde). O programa vai permitir levar água potável para as comunidades rurais do município.

“Eu tenho que reconhecer o compromisso do vereador Telo Pinto e do prefeito Bi Garcia com a implantação do projeto Salta-Z. Isso é um avanço muito grande quando se fala em qualidade de vida, principalmente para as famílias do interior do município”, ressaltou.

De acordo com Edy Albuquerque, pelos dados apresentados na palestra da doutora Joecila Santos da Silva, 80% das pessoas que não dispõem de água potável estão no meio rural.

Como participante do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) da UEA, ele afirma que foi uma grande satisfação em poder fazer parte de um contexto onde a ciência e a academia estão podendo discutir com a sociedade um tema de grande importância.

“O mestrado tem o compromisso muito grande com a sociedade parintinense quando permite essa discussão, esse debate amplo sobre a importância da qualidade da água nas nossas vidas”, ressaltou Albuquerque.

Peta Cid/SEMPA/SECOM