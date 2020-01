No final da Ilha, Amsterdam é campeã da XI Campeonato de Futebol de Areia

Com uma equipe de futebol há um ano e meio na cidade de Parintins, a empresa Amsterdam empatou no tempo normal em 3 a 3, e venceu nas penalidades o time dos Amigos do Educar pelo placar de 3 a 1, sagrando-se campeã da XI edição do Campeonato de Futebol de Areia “Enquanto a Água não Chega”.

Marlon Cunha (um dos atletas) e capitão da equipe, enaltece que o título conquistado no final da Ilha com os jogadores: Ítalo, Alex, Edilson, Brenno, Ivan, Thatha, Xandy, Marinaldo Márcio, Robô e André, será o primeiro de muitos. “É importante por ser o primeiro título da equipe que sempre joga respeitando seus adversários. Somos merecedores, pela entrega dos nossos atletas em campo que foram menosprezados, dizendo que ‘ganhariam fácil’ de nós. Esse título é de uma equipe com pé no chão que chegou ao seu objetivo maior que era ser Campeão. Com a Graça de Deus saímos com o título, e parabenizo a todos!”.

Incentivadora do esporte no município, a empresa agora disputa o campeonado na comunidade do Aninga e promete reforçar seu elenco para a disputa da Copa Santa Clara das Empresas que acontece no mês de julho na Arena Joca, no bairro Santa Clara. Além do futebol, a empresa em 2019 também disputou a Liga Parintinense de Futsal e segundo a presidente Rosana Soares o projeto futuro e atingir todas as modalidades.

Kedson Silva/JI