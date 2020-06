No retorno do Carioca, Flamengo derrota o Bangu por 3 a 0 no Maracanã

Foto: Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Após mais de três meses, o Flamengo voltou a entrar em campo para uma partida de futebol. E dentro das quatro linhas, a equipe comandada de Jorge Jesus fez aquilo que tem costumado fazer desde que o comandante português chegou ao clube carioca: venceu. Diante do Bangu, no Maracanã, o Rubro-negro venceu por 3 a 0.

Antes da partida começar, alguns torcedores fizeram um protesto nos arredores do Maracanã contra o retorno do futebol carioca, após a paralisação por conta da pandemia de Covid-19. O Fluminense e o Botafogo se manifestaram de forma contrário ao retorno do futebol.

Sem a presença da torcida e ainda carregando as suas energias, depois da paralisação por conta da pandemia da Covid-19, o Flamengo não chegou a ter uma atuação de gala. No entanto, foi o suficiente para os três pontos. Ainda no primeiro tempo, Arrascaeta abriu o placar para os cariocas.

No segundo tempo, o Flamengo fez mais dois. Primeiro, Bruno Henrique deixou a sua marca. Perto do fim, foi a vez de Pedro Rocha balançar as redes, dando números finais ao confronto realizado no Maracanã. Com o resultado, a equipe de Jorge Jesus chegou aos 12 pontos em quatro jogos na Taça Rio. O Rubro-negro conquistou a Taça Guanabara e agora quer levar também o segundo turno do Carioca.

Por O Dia/RJ