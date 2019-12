No sub-07: Atlético Ifam Júnior estreia na Liga Parintinense de Futsal conquistando título

Na final válida pela categoria sub-7, Atlético Ifam e PSGzinho fizeram jogo de ‘gente grande’, levando pais e familiares dos atletas a fortes emoções no ginásio Elias Assayag, no sábado, 21 de dezembro.

A partida ficou empatada no tempo normal em 3 a 3 e a decisão do campeonato foi para as cobranças de pênaltis. Nas penalidades, o Atlético Ifam levou a melhor e carregou o troféu de campeão da Liga Parintinense de Futsal, vencendo por 3 a 2 com gols de Henrique, Pietro (que também foi o nome do jogo marcando os três gols no tempo normal) e Raissa.

“Primeiramente agradeço ao Beto Pupunha pela realização desse evento que valoriza a base e é muito importante para renovação do nosso futebol e futsal, que tem grandes jogadores onde tudo começa na base. Parabenizo a todos os atletas, pois foi uma final bastante disputada, onde vencemos nos pênaltis o time do PSGzinho”, destaca o responsável da equipe campeã 2019, professor Marcus Cursino.

Com apoio da Prefeitura de Parintins, a Liga de Futsal é a única em todo Estado do Amazonas que oferece disputas em todas as categorias, que vai do Baby Fut ( 5 a 6 anos) ao Super Master (acima de 40…) no ginásio Elias Assayag.

Kedson Silva/Semjuv