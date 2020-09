No sub-09: Parintinenses reforçam elenco do time do Recanto da Criança em Manaus

Uma das tradicionais equipes de futsal no Estado, o Grêmio Recanto da Criança terá na disputa masculina da Liga Amazonense de Futsal (Sub-09), em 2020, o reforço dos alunos/atletas da Escolinha de Futsal Tá na Veia (Parintins), Pietro Cursino (08) e Kayke Silva (07). Os atletas parintinenses estrearam em competição oficial no ano passado (2019), conquistando o título da Liga Parintinense de Futsal vestindo a camisa do Atlético Ifam.

O coordenador de esporte da equipe manauara, Itamar Oliveira explica que a competição já havia iniciado e que foi paralisada devido a pandemia, mas retorna no domingo, 13, com o Recanto enfrentando no ginásio do Rio Negro Clube, o time dos Vingadores F.C., em jogo válido pela última rodada da primeira fase. “Já estamos classificados para semifinal, temos três vitórias e uma derrota e esperamos contar com o apoio das ‘ferinhas’ de Parintins para conseguir o nosso objetivo que é chegar a final e ser campeão”, reitera Itamar.

O responsável da Escolinha parintinense, Zinho Inomata (campeão nacional escolar) destaca a parceria junto a equipe da Capital. “Essa parceria é muito importante, serve como uma vitrine para os atletas e o município, principalmente pra gente que trabalha com categoria de base, formando atletas e incentivando o desporto na cidade. Essa união além dos pequenos Pietro e Kayke, também poderemos ter atletas parintinenses na Taça Brasil sub-17 e adulto”.

A Parceria

“Graças a Deus conquistamos um título nacional escolar e vários regionais com a Escola Nossa Senhora do Carmo na disputa do JEA’s na Capital (Manaus), e esses resultados, e por eu ser responsável da escola de futsal Tá na Veia surgiu a parceria que se fortaleceu no início do ano com o time do Grêmio Recanto da Criança que tem como coordenador de esporte, Itamar Oliveira, um dos principais treinadores do Amazonas na atualidade”, informou Zinho.

Texto e foto Kedson Silva/JI