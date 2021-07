No sufoco, Brasil bate Argentina e vence a primeira no handebol masculino

Gustavão e João Pedro comemoram em Brasil x Argentina no handebol masculino das Olimpíadas de Tóquio 2020 — Foto: Reuters

Com dose de emoção no segundo tempo, o handebol masculino do Brasil fez uma partida tensa contra a Argentina e conseguiu a primeira vitória nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Depois de estar em vantagem por 12 gols, a seleção segurou a reação dos hermanos e levou a melhor por 25 a 23, na noite desta quinta-feira (manhã de sexta no Japão), em confronto válido pela penúltima rodada do grupo A. Com os primeiros pontos conquistados, os brasileiros continuam com chances de classificação para as quartas de final.

Com a vitória na primeira vez em que encarou a Argentina em Jogos Olímpicos, o Brasil foi a 2 pontos e, de quebra, decretou a eliminação dos hermanos. A seleção se igualou em pontos com a Alemanha, que ocupa a quarta colocação e ainda joga contra a Noruega nesta sexta. Apenas as quatro melhores equipes se classificam para os playoffs. O Brasil definirá seu futuro na competição contra os próprios alemães, neste domingo, às 7h30 (horário de Brasília). Se vencer, os brasileiros estarão nas quartas de final.

Fonte: Redação do ge — Tóquio, Japão