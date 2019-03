Nos Irreverentes, Bloco Lagarto Salgado de Patixa Teló é campeão do Carnailha 2019

O bairro Francesa do Bloco Lagarto Salgado está em festa com a conquista do título dos Irreverentes no Carnailha 2019. A apuração das notas aconteceu na tarde desta quarta-feira, 06 de março, no prédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Semctur.

Com 249,60 pontos, o Bloco Lagarto Salgado conquistou o sexto título do carnaval parintinense homenageando Antônio Luiz Souza da Silva a popular ‘Patixa Teló’ com o enredo. “Patixa pode ser o que quiser, no mundo da fantasia pode ser qualquer mulher”. “Foi um carnaval inesquecível e que com certeza fica na história do Carnailha. Foi o título da união e só tenho a agradecer a toda família Lagarto Salgado, onde reiteramos nosso compromisso com o parintinense apresentando um carnaval com o nosso padrão de qualidade, animação e brilho, levantando com a Patixa (agradeço de coração por tudo) a bandeira do amor e do respeito sem distinção, sem apelar para a vulgaridade”, destacou a presidente do bloco campeão, Krika Butel.

O bloco da Francesa também recebeu o troféu Destaque JI de melhor e mais tocada marchinha do Carnailha 2019.

A homenageada dedica a vitória do Carnailha a sua mãe, agradece o carinho dos parintinenses e diz que a cidade mora no seu coração. “Estou muito feliz por ser artista e campeão. Vou levar essa conquista e o tudo que eu vivi aqui para o Brasil inteiro”, reitera Patixa Teló.

Bloco Carnavalesco Lagarto Salgado

Fundada em 06/01/2006

Cores: Verde e Amarelo

Presidente: Inês Cristina Butel – Krika

Vice-presidente: Manoel Miranda

Carnavalesco: Netto Simões

Artista de alegoria: Paulo Pimentel

Ditetor de Harmonia: Leandro Carvalho

Rainha do Bloco: Nicoly Carter

Coreógrafo: Wellington Bertino

Compositor: Alex Aguiar

Figurinista: Netto Simões e Albert Barbosa

Na disputa das Bandas, o Unidos do Itaúna que homenageou Rei Azevedo foi o grande vencedor com 248, 40 pontos.

Kedson Silva/JI