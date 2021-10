Nos pênaltis, São Paulo sagra-se campeão do torneio início da Copa Parintins de Futebol

Um retorno marcado pela alegria, amizade e com muita entrega em campo em busca da vitória. Assim, o presidente da Associação da Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, Cleandro Fontenelle, definiu o torneio início da Copa Parintins de Futebol – o “Parintinzão 2021”, que aconteceu neste sábado, 30 de outubro, no estádio Tupy Cantanhede, tendo como campeão a equipe do São Paulo. Na grande final, a equipe do bairro Paulo Corrêa venceu nas penalidades, o Corinthians do Aninga pelo placar de 9 a 8.

Campeão na última temporada (2019) pelo Botafogo, o goleiro Dezio Barros estreou na equipe do São Paulo levantando o troféu de campeão do torneio. “A diretoria confiou no meu trabalho, nesse time renovado que une a experiência em meio a juventude. Temos um time rápido, que trabalhando forte, tenho certeza que tudo dará certo no final”, destaca o goleiro que também agradeceu ao prefeito Bi Garcia pelo incentivo ao esporte no município.

O presidente campeão, José Ziraldo, comemorou o retorno do futebol que segundo ele, é a sua alegria e o que gosta de fazer. Sobre a conquista inicial, o presidente disse que “o São Paulo vem com uma equipe muito forte para a competição, que se prepara todos os dias e o resultado inicial do trabalho foi ser campeão do torneio. Tenho certeza que com a garotada e o apoio do torcedor vamos buscar a vitória e os três primeiros pontos”. José Ziraldo também parabenizou o líder municipal pelo apoio às competições da primeira e a segunda divisão, principalmente, nesse retorno ao estádio.

Além do apoio da Prefeitura, o presidente da ALEAM, agradece a todas as pessoas que ajudaram direto e indiretamente para esse retorno com gosto de vitória, pela vida e a alegria de jogadores, torcedor, equipe da SEMJUV, arbitragem, Bombeiro Militar, da segurança, da coordenação do estádio, todos unidos em um só objetivo, proporcionar um retorno digno do nosso futebol, principalmente, com a ação beneficente que arrecadou R$ 1.745,00 e que será revertido para o tratamento de saúde do desportista e jogador ‘Socoró’ por tudo que ele fez e representa ao nosso futebol.

Texto e foto: Kedson Silva/JI