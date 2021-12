Nos pênaltis, SEMJUV é campeão da Copa Coopmoto de Futsal

Um jogo com emoção do início ao fim. Assim foi a partida final da Copa Coopmoto de Futsal que aconteceu neste domingo, 05 de dezembro, no ginásio de esportes Elias Assayag, em Parintins. Depois do empate em 5 a 5 no tempo normal, a decisão entre as equipes de SEMJUV e Tricicleiros foi para as penalidades, com o selecionado dos professores levando a melhor, vencendo por 4 a 2 e sagrando-se campeão da Copa.

Decisivo nas cobranças de pênaltis, o goleiro Zinho Inomata destaca a união para a conquista de mais um título da equipe. “Ralamos bastante para chegar até a grande final e conseguimos sair votoriosos. No decorrer da competição a gente foi se fortalecendo e se agregando, acredito que a união fez toda a diferença à nossa equipe e agradecer a todos que torceram pela gente desde o início da competição”, enaltece.

O capitão da equipe dos Tricicleiros, Messias da Costa, manifestou que na competição, a experiência superou a juventude. “Nosso time tem cinco jogadores acima de 45 anos e a experiência deu valor ao nosso time. A juventude tem que aprender com os mais velhos que futebol não é só correria, é técnica e entrega em busca da vitória”.

A coordenadora do evento esportivo, Nadia Simas, parabeniza as equipes vencedoras e agradece a participação de todos os demais times, da arbitragem e do apoio do vereador e presidente da Coopmoto, Babá Tupinambá e ao Dr. Ronaldo Macedo, parceiros importantes na realização da competição que reuniu trabalhadores de diversos setores da sociedade.

Na disputa de terceiro lugar, a equipe dos TOP’s venceu de virada os Guardas Municipais pelo placar de 6 a 5.

Texto: Kedson Silva

Foto: SEMJUV