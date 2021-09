Nossa Sra. das Graças do Aduacá recebe investimentos no abastecimento de água

Os investimentos da Prefeitura de Parintins para levar água de qualidade aos moradores da zona rural não param. Nesta quarta-feira, 1° de setembro, a comunidade que recebeu esses investimentos foi a Nossa Senhora das Graças do Aduacá, contemplada com o programa Água no Jirau.

A comunidade tinha um poço tubular antigo que não estava suprindo a necessidade dos moradores e para mudar isso a Prefeitura construiu um novo poço no local e, em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), instalou um reservatório de 5 mil litros, expandiu a rede de água e padronizou o sistema elétrico do bombeamento. Além disso, a comunidade foi contemplada com castelo d’água de concreto que está em fase de conclusão.

O comunitário Erinelson Brito de Souza, de 36 anos, recorda que, antes de ter água encanada, na seca os moradores tinham que andar cerca de 500 metros até ao rio para buscar água para o consumo e destaca a importância desse avanço. “Com esse novo poço irá melhorar muito mais para os alunos e comunitários. Tenho certeza que isso é para melhorar e continuar avançando. Isso é um orgulho para nossa comunidade”, falou.

O diretor do SAAE, Fermiliano Tavares, informou que a princípio este trabalho irá beneficiar as famílias que moram no centro da comunidade e que o próximo passo será expandir a rede de água para as casas mais distantes, incluindo as que são localizadas do outro lado do rio.

SECOM

Foto: Gilson Almeida