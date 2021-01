NOTA DE ESCLARECIMENTO DO HOSPITAL JOFRE COHEN

A Direção do Hospital Regional Jofre Cohen vem a público esclarecer os fatos que foram noticiados na data de hoje (24.01.2021), acerca do falecimento do Sr. Silvano Cidade Fonseca, ocorrido hoje, às 07h20min, nas dependências desse hospital em razão de uma possível falta de oxigênio na rede hospitalar.

O paciente Silvano Cidade Fonseca estava internado desde o dia 14.01.2021, diagnosticado com COVID-19, apresentando comprometimento pulmonar de 60% e com baixa saturação de oxigênio de 67%. No dia 24.01, por volta das 07h20min, evoluiu a óbito com uma “parada cardiorespiratória”, em consequência de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), pneumonia infecciosa inflamatória, causada pelo coronavírus, de acordo com a Declaração de Óbito do médico Dr. Thiago Brito de Castro, que se encontrava no plantão e que atendia o paciente.

Durante o período em que esteve internado, o paciente não apresentou melhoras em seu quadro clínico. Às 21:00 horas do dia 23.01.2021, o médico Dr. Daniel Tanaka encaminhou o mesmo para a Unidade de Cuidados Intermediários – UCI, com saturação de 82% de oxigênio, vindo a óbito após duas paradas cardiorrespiratórias, com tentativas de reanimação.

É importante salientar que o hospital Jofre Cohen possui quatro fontes de oxigênio para tratamento de pacientes: duas usinas, rede secundária, tanque criogênico e cilindros. Destaca-se que no momento do óbito havia 17 cilindros cheios no hospital. Portanto, não há que se falar em óbito decorrente de ausência de oxigênio.

Enfatizamos que, desde o início da pandemia, o hospital tem feito uma série de melhorias em sua estrutura, como a ampliação de leitos – de 80 para 135.

Por fim, informamos que será aberto procedimento de sindicância para apurar as circunstâncias do óbito. A equipe do Hospital Regional Jofre Cohen se solidariza com a família enlutada, reafirmando o compromisso e o empenho em disponibilizar um atendimento de referência para os cidadãos infectados pela COVID-19.

Parintins, 24 de janeiro de 2021.

Joseane Mascarenhas Lima, Diretora

Foto: Internet