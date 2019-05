NOTA DE ESCLARECIMENTO

Esclareço aos nossos fiéis leitores e internautas do O JORNAL DA ILHA impresso e on-line, que a foto da capa da matéria intitulada “Bi Garcia anuncia inauguração do novo Mercado Municipal”, publicada na edição 460, de 30/04/2019, é de autoria do Sr. Sandro Martins, servidor do Poder Judiciário e fotógrafo independente, e não da SECOM, conforme foi creditado.

Em contato com o proprietário do crédito da foto, reparamos nosso erro e pedimos publicamente desculpas pelo equívoco, tendo a autorização do mesmo para continuar com a foto na capa com o crédito correto.

Carlos Frazão/Redator JI