NOTA DE PESAR À FAMÍLIA OLIVEIRA

A Câmara Municipal de Parintins, por meio de seu vereador-presidente Francisco Waltéliton de Souza Pinto (PSDB), com profundo pesar, lamenta o falecimento da senhora JULIETE BATISTA DE OLIVEIRA, 79 anos, nesta quarta-feira (01/04) em nosso município, vítima de parada cardíaca.

Sócia fundadora do do boi Caprichoso, Dona Juliete é mãe do ex-vice-prefeito e ex-presidente do bumbá, Carmona Oliveira. Ela sempre buscou estar próxima de sua família, orientando e encaminhando os filhos no rumo correto da vida.

Expressamos aqui as nossas sinceras condolências à família e amigos, em nome do Poder Legislativo, vereadores e demais servidores.

Nossa solidariedade e votos de pesar.