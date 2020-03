NOTA DE PESAR

A Prefeitura Municipal de Parintins recebe com profundo pesar a notícia do falecimento do Sr. Chicão Garcia, ocorrido na madrugada de hoje em Manaus. Seu Chicão era pai do prefeito Frank Bi Garcia e de mais 06 irmãos.

Durante a sua vida, dedicou-se de maneira simples na educação dos filhos e na honradez da família. Nos deixa aos 80 anos com um exemplo de perseverança, integridade e humildade. Trabalhou até quando a saúde lhe permitiu.

A Dona Cacilda, aos filhos, parentes e amigos a nossa solidariedade e as nossas preces para que Deus conforte a todos.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

COMUNICADO

A família Cunha Garcia comunica a todos os amigos que o sepultamento de Chicão Garcia será realizado estritamente aos familiares aqui em Parintins. O momento em que estamos vivendo nos faz tomar essa decisão obedecendo a recomendação para que todos permaneçam em suas casas.

Aproveitamos para agradecer as solidariedades e as orações por esse momento tão difícil.

Grato pela compreensão

Família Cunha Garcia