Nova fase de recapeamento vai revitalizar 116 ruas em Parintins

(Foto: Kiil Lira/SECOM)

O projeto de recapeamento asfáltico foi retomado esta semana em Parintins e vai recuperar 116 ruas da cidade. A obra é fruto de convênio do Governo Federal com emenda parlamentar do senador Omar Aziz, por meio da Caixa Econômica e fiscalização da Prefeitura Municipal de Parintins. O objetivo é dar melhores condições de tráfego de pessoas e veículos.

A ação dá continuidade ao projeto de recapeamento da cidade idealizado pela Prefeitura de Parintins. O trabalho tem o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Semosp, obedecendo um calendário de execução com as principais demandas da cidade.

(Fotos: Eldiney Alcântara/SECOM)

Neste primeiro momento, a retomada do recapeamento asfáltico começa pelo bairro São Benedito nas ruas Júlio Belém, 1° de Janeiro, Carvalho Leal, Justino Teixeira , José Luís de Menezes, Lindolfo Monteverde, Travessa São Benedito, Armando Prado e Coronel Araújo. Na sequência, os trabalhos acontecem na rua Quinta da Boa Vista, quando se encaminha para o bairro Santa Clara nas ruas Venezuela, Edilce Baranda, José Prestes, Eurípides Prado, Luís Gonzaga, Francisco Belém, Nakauti, Isabel Belém, Pena Ribeiro e Padre Martins.

Esse é o cronograma inicial dos trabalhos em Parintins. As novas rotas de recapeamento são planejados e contam com trabalho com apoio técnico da Semosp. “É um projeto que é um compromisso que esta sendo cumprido. A população de Parintins vai ficar com uma qualidade de asfalto muito boa nas ruas. Nós vamos asfaltar muitas ruas de Parintins”, afirmou o secretário da Semosp, Lázaro Ferreira.

Para a realização do trabalho, a empresa Tercom, executora do projeto, montou uma usina própria na cidade. Foram 20 dias de montagem e agora inicia a pavimentação das ruas. “Estamos com nossa usina e hoje, 21, nós estamos fazendo a primeira queima de asfalto, justamente para dar início a obra”, explicou o responsável pela obra, José Roberto da Silva.

SEMOSP/SECOM

Texto: Eldiney Alcântara

Fotos: Eldiney Alcântara/Kiil Lira