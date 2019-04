Nova Rainha da Copa Alvorada recebe coroa nesta terça-feira

Nívea Guimarães (União Nhamundá), Jéssica Jacaúna (Emec), Marisa Gomes (Clube da Bola), Thaís de Souza (E.C. Barreirinha) e Carliane Nunes (Idemar/União Barreirinha) são as cinco candidatas finalistas que desfilarão nesta terça-feira (02 de abril) no ginásio Elias Assayag, em busca da coroa de rainha da 22° edição da Copa Alvorada de Futsal.

O artista de itens do boi Caprichoso e diretor de figurino da escola de samba Mocidade Alegre de São Paulo, Fabson Rodrigues é o criador da coroa e da faixa do concurso que será entregue pela rainha da Copa Alvorada 2018, Márcia do Carmo (Fazenda Nogueira), a mais nova majestade da competição.

Com o patrocínio do Studio de Beleza Geovana Gomes e o Consultório Odontológico Excellence, 16 candidatas de seis municípios: Parintins, Barreirinha Nhamundá (Amazonas) e Juruti, Faro, Terra Santa do Estado do Pará participaram do certame. “Quem realmente ganha com isso é o público. Esse ano tivemos uma disputa muito interessante entre Amazonas e Pará. A coroa de rainha é um título que todas as equipes buscam, assim como no futsal. destacou o coordenador do concurso, Eldiney Alcântara.

Eldinei comenta que as indumentarias das candidatas finalistas terão as cores de seus clubes e que não existe favorita. “Esse ano Barreirinha, Nhamundá e Parintins podem levar a coroa, não tem como apontar uma favorita. Durante as fases classificatórias a repercussão do concurso foi muito positiva. O público interagiu e deu um ótimo retorno. Tudo indica que vai ser uma grande disputa. A rainha Copa Alvorada de Futsal é uma grande atração para o público e temos certeza que será um show a parte”, concluiu.

Fotos: Arleison Cruz

Texto: Kedson Silva/JI