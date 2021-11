Novembro Azul terá consultas de Anoar Samad e Alberto Figueiredo no dia 20 em Parintins

A Campanha Novembro Azul terá no dia 20, sábado, a presença dos urologistas Anoar Samad e Alberto Figueiredo. Anoar é secretário de Estado da Saúde e representa o Governo do Amazonas na parceria com a Prefeitura de Parintins na campanha que visa a prevenção ao câncer de próstata e outras doenças que atingem o sexo masculino. Por sua vez, Alberto Figueiredo Filho é renomado urologista parintinense que há anos desenvolve um trabalho brilhante no município. Outro urologista também atenderá o público masculino.

Serão realizadas consultas, exames de PSA, toque, além de orientações com nutricionista, aferição de glicemia, vacinação Covid, testes rápidos, rodas de conversa, entre outras ações.

A enfermeira Patrízia Farias, coordenadora do Programa de Saúde do Homem, salienta que homens de todas as faixas etárias estão convidados para a atividade, porém os atendimentos com médico urologista serão restritos aos homens a partir de 50 anos. “Será uma ação bem completa dentro desta campanha que a Prefeitura de Parintins, por meio da gestão do prefeito Bi Garcia e do secretário Clerton Rodrigues, tem levado a sério e apoiado”, destaca.

Para ter acesso às consultas urológicas é necessário que o cidadão a partir de 50 anos de idade procure a unidade básica de saúde e pegue o comprovante e orientações para receber atendimento especializado. Cada paciente terá um horário agendado para que não ocorra aglomeração.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, reafirma que há necessidade de todos os homens priorizarem a prevenção e buscar as unidades de saúde neste mês voltado ao público masculino.

