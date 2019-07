Novo aplicativo facilita a compra de passagens de barco na Amazônia

O app permite aos usuários obterem, a partir do celular, informações sobre o transporte de barco na Amazônia, com detalhes das linhas de navegação

A Startup voltada para o desenvolvimento de tecnologias e processos que otimizem e inovem o transporte fluvial na Amazônia, a Navtech Solutions lança esta semana o novo aplicativo Ubá.

Além da aquisição de passagens fluviais, o app permite aos usuários obterem, a partir do celular, informações sobre o transporte de barco na Amazônia, com detalhes das linhas de navegação, os horários de saída e chegada, as características das embarcações e terminais, bem como as empresas que atuam em cada linha.

Disponibilizado com o nome “App Ubá – Passagem Barco”, o aplicativo começa a operar de forma parcial. Por meio da parceria com a empresa Arapari Navegação, serão ofertadas passagens de ida e/ou volta relativas a dois trechos: um rodofluvial que liga Belém a Barcarena, e outro fluvial que interliga a capital paraense ao porto de Camará, no Marajó. O objetivo é de, até o final do ano, ampliar a rede de parcerias e incluir todos os trechos fluviais com saída da capital paraense.

“Nossa ideia é a de transformar a realidade de quem se transporta pelos rios da Amazônia, facilitando a aquisição de informações e a compra de passagens de barco pelo celular”, explicam Walter Oliveira Neto, Rhuan Fracalossi e Walter Oliveira Júnior, integrantes da Navtech Solutions.

“Após a confirmação da compra, um bilhete será emitido no próprio telefone e, na hora de embarcar, bastará mostrá-lo para validar e seguir viagem. Além disso, através do app ubá, os usuários poderão compartilhar experiências sobre a qualidade das embarcações e dos padrões de serviços prestados. Ao final de cada trajeto, os passageiros poderão avaliar a pontualidade, a higiene, o serviço e a segurança da embarcação”, completam.

Finalista do Startup Weekend, importante evento na área da inovação, a Navtech Solutions foi criada no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, sendo formada por engenheiros navais e de computação, com a participação de pesquisadores da faculdade de Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Responsáveis por um amplo projeto de pesquisa sobre as redes de transporte fluvial na região, realizado em parceria com a Agência Nacional de Transportes Aquaviário (ANTAQ), a Marinha do Brasil e a Faculdade de Pedagogia da UFPA, esses especialistas veem na iniciativa a oportunidade de transformar o conhecimento em negócios inovadores que apoiem a melhoria dos serviços ofertados pelas empresas desse setor na Amazônia.

A startup atua em parceria com a Inteceleri Tecnologia, empresa Google Partner que ampara tecnicamente a viabilidade e o desenvolvimento de aplicativos, também residente do PCT Guamá.

Transporte fluvial – Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviário (ANTAQ), o número de passageiros transportados pelos rios amazônicos cresce a cada ano. Somente em 2017 foram quase 10 milhões de pessoas. As estimativas para o ano de 2019 apontam uma movimentação média de 10,5 milhões de passageiros.

Mesmo com a ampliação do acesso a smartphones e à internet, as empresas de navegação mantêm as vendas de forma presencial. Hoje, quem deseja viajar de barco, conhecer as rotas, os valores, os horários e comprar passagens precisa primeiro encontrar as informações entre as diversas fontes espalhadas e, depois, dirigir-se ao terminal hidroviário para efetuar a compra.

“A proposta do ubá é justamente encurtar esse caminho, facilitando a venda e a compra de passagens por aplicativos móveis”, explicam os responsáveis pela iniciativa.

Fonte: Portal Amazônia