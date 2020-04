Novo boletim aponta Parintins com mais 5 contaminados, chegando a 76 o número de infectados pelo Covid-19 

O boletim Covid-19 divulgado neste domingo, 26, pela Prefeitura de Parintins, apresentou mais 5 novos casos confirmados no município, chegando a 76 o número de infectados.

Segundo dados do boletim, o número de casos notificados aumentou para 203, casos descartados permanecem em 76 e 14 recuperados. O número de pessoas em tratamento também aumento para 62, permane o número de óbitos (3) e internados com 32, concluindo segundo o boletim com 846 pessoas em monitoramento.

Evite as ruas. Ficando em casa, você protege a sua vida e a vida de sua família. Se precisar sair de casa use máscara, exija o distanciamento de 2m de uma pessoa para outra e lave as mãos com água e sabão ou álcool 70%.

Da Redação JI