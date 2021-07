Novo curso de graduação na Fametro/Parintins, Psicologia recebe ótima avaliação do MEC

Foto: Reprodução/Internet

O curso de Psicologia da Fametro Parintins, recebeu conceito 4 na avaliação realizada pelo Ministério da Educação a nota máxima concedida é de 0 a 5. O resultado é fruto de um curso inovador, e a avaliação faz parte do processo de reconhecimento, ou seja, do credenciamento do curso na unidade de Parintins.

A reitora do Centro Universitário Fametro, Maria do Carmo Seffair, diz que o resultado alcançado demonstra qualidade de ensino, organização, estrutura e inovação, sempre acompanhando as demandas do mercado.

A diretora da Fametro Parintins, Lanira Cardoso, reforça “A Fametro chegou para fomentar a cidade de Parintins através da educação. Ações de extensão, instalações, ensino de qualidade e principalmente pelos serviços oferecidos à comunidade parintinense”.

De acordo com o coordenador do curso de Psicologia Diego Cavalcante, o conceito 4 representa o reconhecimento e o nível de qualidade superior e o nosso diferencial, ou seja, as disciplinas do curso de psicologia têm atividades voltadas para atender as necessidades locais, regionais, psicossocial da Amazônia e disciplinas que exploram a comunidade ribeirinhas, comunidade dos povos indígenas. Outro ponto importante é a metodologia ativa aplicada no curso que tem resultados comprovados”.

O curso contará com um corpo docente qualificado. Além do curso de Psicologia, a Fametro Parintins conta com outras graduações nas áreas de humanas, exatas e de saúde.

Os interessados em conhecer mais sobre os cursos podem acessar o site https://fametro.edu.br/unidade/unidade-parintins/ outras informações podem ser obtidas através do whatsapp (92) 98441-4190

