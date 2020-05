Novo toque de recolher em Parintins, das 15h até às 06h.

(Foto: Yuri Pinheiro)

O Comitê de Enfrentamento ao Coronavirus de Parintins, em reunião nesta quinta-feira (07), decidiu aumentar o toque de recolher no município a partir deste sábado, 09 de maio, começando a partir das 15h até às 6h da manhã. Haverá ampliação das fiscalizações ao comércio de produtos não essenciais, com possibilidade de serem lacrados pelos órgãos de fiscalização.

As ações mais restritivas tem como principal objetivo diminuir o crescimento exponencial do novo coronavírus em Parintins. No colegiado estão secretarias municipais, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outras instituições.

A cidade tem acompanhado o número cada vez maior de casos e óbitos diários. Segundo a estatística oficial da Prefeitura de Parintins, no dia 01 de abril eram apenas 03 casos registrados e 01 óbito, sendo que, em pouco mais de um mês depois, estão confirmados 324 casos e 23 mortes.

Segundo o prefeito Bi Garcia, a situação de Parintins está a cada dia mais preocupante, verificando que em apenas uma semana dobraram os casos da doença. “Nós vamos ter ainda uma semana para ampliar o toque de recolher com fiscalizações mais duras em comércios que não são essenciais, que estão desobedecendo os decretos municipal e estadual. Vamos lutar, vamos lacrar e não tem jeito. É uma questão de saúde pública. Devemos proteger a população parintinense, mas o povo também precisa ajudar ficando em casa e evitar essa grande contaminação. É o único remédio que nós temos”, ressaltou o prefeito.

Bi Garcia avisou ainda que se em uma semana o município não estabilizar os casos da doença, haverá lockdown, como sugeriu o Ministério Público. O decreto será baixado nesta sexta-feira e estará valendo a partir do sábado. Ele lamentou que em muitos casos, em Parintins, os filhos estão contaminando os seus pais idosos, resultando em muitas mortes.

Também no final de semana já estará valendo as operações no trânsito a partir das 15 horas, com apreensão de veículos em operação conjunta da Polícia Militar de Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT).

Prefeitura de Parintins orienta liberação de medicamentos para idosos e doentes crônicos

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, orienta a população, em especial os doentes crônicos e idosos para se manterem em isolamento social e informa que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) continuam fazendo a dispensação de medicamentos normalmente para os hipertensos e diabéticos.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, reforça que não é necessário a presença do idoso na UBS para que não ocorra a aglomeração. “Qualquer familiar pode fazer a retirada da medicação, apresentando apenas o receituário médico”, explicou.

Ele informa que controle da Diabetes e da Hipertensão são fundamentais, mesmo em tempo de pandemia, e o isolamento social é necessário para o controle da proliferação da COVID-19.

Mesmo com a pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Parintins tem mantido os investimentos na reposição de medicamentos para as unidades básicas de saúde da cidade e do interior.

