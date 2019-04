Novos membros do Conselho Municipal de Turismo tomam posse para o biênio 2019/2020

Os novos membros do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) tomaram posse, na manhã de quinta-feira (25), durante encontro realizado no Centro de Atendimento ao Turista (CAT). Titulares e suplentes, representantes de entidades do segmento, receberam o decreto de nomeação do vice-prefeito Tony Medeiros.

Os conselheiros terão a missão de acompanhar e formular novas ações para a política municipal de Turismo afirma Tony Medeiros. “Parece ser um tema simples para se discutir, na realidade estamos debatendo uma das alternativas econômicas de desenvolvimento para o nosso município. A nossa cidade tem um potencial gigantesco no setor primário, então esse é o momento que precisamos da união de todos, visto que o conselho terá a missão de propor novas metas e com isso nos preparar para um roteiro turístico, mais atualizado que possa despertar o desejo do turista retornar a cidade. Vamos juntos buscar alternativas para fortalecer o turismo no município”.

A Secretária de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, nomeada presidente titular do Comtur, Karla Viana, oficiou entidades e órgãos públicos, cujas indicações para composição do conselho foram devidamente consideradas com a aprovação do prefeito Bi Garcia.

“Estamos batalhando com o Conselho Municipal de Turismo desde 2010 e é de suma importância para uma cidade como a nossa, fazer funcionar esse Conselho de Turismo. O turismo é uma saída econômica que o nosso município conhece muito bem, temos o maior Festival Folclórico da região, que recebe cerca de 100 mil turistas, fora a demanda de transatlântico, e o conselho só vem fortalecer isso, vem agregar o valor a prestação de serviços, incluindo todos setores do trade turístico municipal. Cada membro do conselho tem um papel importante para desenvolver o turismo aqui no município”.

A Prefeitura de Parintins realiza mais um compromisso com a reativação do conselho que viabilizará capacitações e melhorias para o setor turístico.

Bruna Karlla/SECTUR/SECOM

Foto: Pitter Freitas