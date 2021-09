Núcleo de inclusão girassol promove ações alusivas ao dia nacional da pessoa com deficiência

O Núcleo de Inclusão Socioassistencial e Atividades Adaptadas – Girassol promove atividades alusivas ao 21 de setembro, dia nacional da pessoa com deficiência. A Programação começou nesta terça-feira (21) no CRAS Santa Rita com atividades esportivas (mini circuito cross, mini atletismo e esportes radicais como arborismo e tirolesa). Pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) participaram das atividades.

Durante a semana mais atividades de entretenimento irão ocorrer como o miniteatro de fantoche, palhaçaria, cine teatro, filme e apresentações culturais. No esporte haverá ginástica circense (rolamentos laterais, pilares) e realização de elementos das lutas (movimentos de quadril, quedas e projeção). O público alvo dessas atividades são pessoas com Deficiência intelectual (DI), usuários de cadeira de rodas DA e DMU. Ainda haverá passeio de ônibus e registros fotográficos.

A Semana alusiva ao dia nacional da pessoa com deficiência encerra na sexta-feira na quadra poliesportiva Seo Jovem, bairro Palmares, com a participação da banda de música da Companhia do Social. Na sequência ocorrerá apresentações diversas envolvendo representantes de várias instituições que integram a rede completar que trabalham com pessoas com deficiência. No encerramento autoridades de Parintins irão prestigiar.

Das atividades participam representantes de toda a rede complementar como CREAS, CRAS, Instituo Isadora Tupinambá, Associação Pestalozzi, Escola de Áudio e Comunicação Padre Paulo Mana e demais entidades. A Secretaria de Assistência Social Trabalho e Habitação (Semasth) coordena o evento. O Núcleo de Inclusão Socioassistencial e Atividades Adaptadas – Girassol foi criado após uma articulação entre a primeira dama Mayra Dias e a secretária Zeila Cardoso.

A Semana Nacional tem o objetivo de divulgar conhecimento sobre as condições sociais das pessoas em situação de deficiência intelectual e múltipla como meio de transformação da realidade, superando as barreiras que as impedem de participar coletivamente em igualdade de condições com as demais pessoas.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz