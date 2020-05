O CAMINHO, VERDADE E VIDA!

– A Igreja nasce de Jesus! A Igreja é obra de Deus Trindade e convida o ser humano a ser membro da sua Obra de Salvação, mediante a fé! A Igreja é a comunidade dos discípulos que seguem o caminho de Jesus! Esse caminho é de oração, de obediência ao Pai e sacrifício do dom da vida aos irmãos.

– Seguir Jesus é ter a vida eterna, na família de Deus: a Trindade Santa o Pai, o Filho e o Espírito. A Igreja é santa, embora formada por pessoas pecadoras! A santidade da Igreja vem de Deus Trindade que santifica os seus membros! A Igreja é a comunidade do serviço sacrificial aos mais frágeis (Atos 6,1)!

– A Igreja é uma comunidade carismática que recebe os dons do Espírito Santo, pela imposição das mãos do Apóstolos (os bispos) e os coloca a serviço dos irmãos, sendo testemunha de Jesus. A Igreja é templo espiritual, onde Cristo é a pedra angular e os cristãos são as pedras vivas (1 Pedro 2,4-9).

– A Igreja é formada por um “povo sacerdotal” que oferece a Deus o verdadeiro culto! Uma vida vivida na obediência a Deus Pai e no amor aos irmãos. O verdadeiro culto a Deus nasce na mesa da Eucaristia! A missão da Igreja sempre é um serviço eucarístico, ou seja, sacrifical no Sacrifício de Cristo!

– Jesus entrega a sua missão na ceia de despedida, a Última Ceia! Jesus sabe que a missão Dele e da Igreja passa pela Paixão da Cruz! Por isso, Jesus anima os discípulos para não perturbarem o coração, mas renovar a fé porque na casa do Pai tem muitas moradas! Não nos deixemos perturbar pela pandemia mórbida das más notícias! Liga a Palavra de Deus, porque, o nosso coração já tem a morada de Deus Pai!

– A missão da Igreja é levar as pessoas para a morada do Pai! A oração, com Jesus, sempre é uma oração de entrega e de despedida confiante! A eucaristia nasce na ceia de despedida de Jesus, antes da Cruz: foi a Última Ceia! Orar sempre é estar pronto e entregue para a despedida! Por que o caminho, a verdade e a vida, para a morada do Pai, é Cristo!

– A missão da Igreja é ajudar as pessoas para a entrega e despedida, porque, somos em Cristo pedras vivas! Somos moradas do Pai, no Espírito Santo: “Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus; crede também em mim. Na casa do Pai tem muitas moradas e Eu vou preparar uma” (João 14, 1).

Por Irmã Maria Helena, Teóloga, Missionária, Escritora

Colaboradora JI

Foto: Carlos Frazão/JI