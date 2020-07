O CARTAZ DA FESTA DO CARMO 2020

Um dos autores do cartaz da Festa do Carmo deste ano, Fram Canto, conta em detalhes o que representa a obra.

O cartaz na sua totalidade se apresenta na tonalidade sépia, que representa a história a evangelização na Diocese de Parintins.

A imagem em destaque é Nossa Senhora do Carmo, em estilo desenho artístico, a padroeira anfitriã da festa.

As mãos sobrepostas, representa as mãos que ajudaram na construção da Catedral. A do centro com as chagas é a de Cristo. A mão feminina simboliza Maria. A mão com o anel é a de dom Arcângelo que iniciou a construção da Catedral, e as outras mãos, são as do povo (fiéis, devotos, romeiros) que ajudaram na Construção.

Na parte inferior do cartaz, temos o desenho da catedral dividida de um lado em linhas arquitetônicas, e de outo lado, a construção atual, que indica os 60 anos da construção da Nossa Catedral, Casa da Rainha do Carmelo

No plano de fundo do cartaz, em marca d’água, se observa os tijolinhos da catedral, lembrando-nos que somos pequenos tijolos na construção do Reino de Deus, 1Pd 2,5.

Na parte superior, lado direito, em primeiro plano, temos o tema e o lema da nossa festa, que nos faz refletir e rezar sobre o tempo atual que estamos vivendo, no contexto de pandemia.

Por fim, ainda na parte superior direito, em segundo plano, em transparência, temos o terço na proa de uma canoa, (pequeno andor da festa do ano passado) indicando toda a devoção popular, lugar de encontro com Jesus, que perpassa a história da Festa do Carmo, como é carinhosamente chamada pelos devotos.

Confecção do Cartaz

Concepção de Arte: Pe. Dorival e Fran Canto

Desenho: Globery Gonsalves Bruce

Finalização Digital: Fram Canto