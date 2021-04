O Dia do Índio

É comemorado em 19 de abril e foi instituído no Brasil durante o governo Vargas. Escolas, entidades e diversos grupos indígenas realizam eventos a fim de recordar a importância da cultura indígena na formação do povo brasileiro.

Origem e história do Dia do Índio

Em 19 de abril de 1940 foi realizado o “1.º Congresso Indigenista Interamericano”, no município de Pátzcuaro, no estado de Michoacán, no México.

Assim, para celebrar este acontecimento, o dia 19 de abril foi a data foi escolhida durante o governo de Getúlio Vargas (1883-1954), através do Decreto-Lei n.º 5.540, de 1943.

Diversas autoridades governamentais e vários líderes indígenas estavam presentes no congresso. Durante o evento foi criado o Instituto Indigenista Interamericano, com sede no México, que atua colaborando na coordenação das políticas indígenas na América.

Importância do Povo Indígena e seu contributo para a cultura brasileira

O povo indígena foi parte importante na formação da cultura brasileira. Sua influência se revela nos costumes, na alimentação, na língua e na mistura étnica do povo brasileiro.

Podemos apontar o uso da rede de dormir, o artesanato de palha e cipó, a fabricação de utensílios de cerâmica, com algumas dessas marcas.

Na culinária, temos as comidas feitas com milho, frutas e mandioca. Na medicina, destaca-se o uso de ervas medicinais. Igualmente, no folclore brasileiro, existem as figuras dos caboclinhos, os pajés, as lendas que contam a origem de plantas como a vitória-régia e pássaros como o Uirapuru.

Existem no Brasil 896 919 índios de 305 etnias, que falam 274 idiomas e vivem espalhados no país.

Em 2012 foi realizada uma pesquisa em 32 aldeias em todas as regiões do país, onde foram entrevistaram 1 222 índios de vinte etnias.

O resultado da pesquisa revela que os índios querem progredir socialmente por meio do trabalho e dos estudos, sem deixar de valorizar sua cultura.

Fonte: https://www.todamateria.com.br/

Publicado por Carlos Frazão/JI