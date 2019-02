‘O Doutor do Arrocha’ Carlinhos do Boi agitará 2º Feirão dos Blocos, em Parintins

Está confirmado para o 2º Feirão dos Blocos, Carlinhos do Boi, conhecido por interpretar sucessos do Boi Garantido, agora como “O Doutor do Arrocha”. O cantor vai embalar Parintins no dia 23 de fevereiro, na Praça Cristo Redentor, festa que definirá a corte do Carnailha 2019.

“O Doutor do Arrocha” é composto com os maiores hits do mundo sertanejo, com uma pegada mais alegre do arrocha, com direito ao sucesso. “O nome dela é Jennifer”, além de outros hits que agitam o Carnaval.

Além de Carlinhos do Boi, atrações locais também irão embalar o º Feirão dos Blocos. A festa inicia as 21h com o Dj Marcinho Lira, em seguida muito boi-bumbá, Banda 2K12 com muita swingueira, durante a apresentação da banda acontece a escolha do Rei Momo, Rainha dos Irreverentes e Rainha das Bandas.

Toda logística da festa está sendo organizada pela Prefeitura junto aos demais órgãos. A Prefeitura dará o mesmo suporte do 1º feirão, aos blocos como a venda de mesas, comercialização de bebida e comida, uma forma de arrecadar recursos para o desfile na Avenida.

Bruna Karlla/Sectur/Secom