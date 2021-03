O Jornal da Ilha distribui mais 20 cestas básicas neste dia 16

Mantendo a promessa de doar 20 cestas básicas em comemoração aos 20 anos do JI, nesta terça-feira será a vez dos ouvintes do programa WALTER LOBATO SHOW pela rádio Clube de Parintins receberem esse presente.

No programa serão sorteadas 5 cestas e doadas mais 5 pelos participantes do programa, as 10 restantes foram distribuídas com doação à catedral de N.S.do Carmo e comunidades rurais.

“Já doamos 40 cestas ao Hospital Padre Colombo no dia 16 passado com ajuda de amigos, e vamos continuar com recursos próprios do JI a ajudar quem mais precisa nesta pandemia até o dia 16 de fevereiro de 2022, se assim Deus nos permitir”, disse o diretor-fundador Carlos Frazão.

Para participar do programa para ganhar 1 cesta básica, basta ligar para o número do programa: 99113-5597 à partir das 14h.

Da Redação JI