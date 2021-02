O Jornal da Ilha homenageia professor Renner Dutra

A filha Aida Dutra e a esposa Eliane, receberam das mãos da secretária executiva Elizabete Sena, o troféu JI-Destaque 20 Anos.

O professor e ex-secretário de Educação de Parintins, Renner Dutra, foi homenageado nesta quinta-feira (25) com o troféu Destaque JI. A honraria foi entregue pela secretária executiva de Parintins, Elizabete Sena, à esposa de Renner Dutra, Eliane Macambira, e sua filha Aida. Renner Dutra faleceu recentemente.

Durante a entrega do troféu, Elizabete Sena se emocionou e disse que foi uma honra entregar a homenagem. “Professor Renner foi um grande amigo. É uma grande homenagem, totalmente merecida”, disse emocionada.

A esposa do professor Renner, Eliane Macambira, agradeceu a homenagem e enfatizou a grande amizade que ele tinha com O Jornal da Ilha. “Renner tinha uma grande amizade com o fundador do jornal, Carlos Frazão. Tinha seu lado crítico, mas sempre em prol de melhorias. Era uma grande amizade”, comentou.

Texto e fotos: Daniel Sicsu/JI