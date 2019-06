O maior teatro a céu aberto do mundo abrirá as cortinas

O palco da grande festa (Foto: Yuri Pinheiro)

As duas maiores expressões culturais do norte do país, Caprichoso e Garantido, irão encenar mais um espetáculo de cores, poesias, rivalidade e talento.

O grande teatro a céu aberto abrirá suas cortinas vermelhas e azuis para o qualificado público assistir ao grandioso e mais belo festival folclórico que só o povo parintinense sabe oferecer. Foram meses de trabalho, metas traçadas, criatividade somada a superação na arte de produzir o projeto boi de arena, pensar no diferente para levar o bumba a mais um título. Essa gente que faz isso é simples, mas que ano a pós ano se reinventa, restaura suas habilidades e consegue dar vida aquilo que não passa de um objeto confeccionado à base de ferro, papelão isopor e dedicação. Toda a generalidade do festival folclórico de Parintins tem como alicerce, o amor e este sentimento é o diferencial para cada evolução ser bem melhor. Este ano, teremos mais um grandioso festival folclórico e com ele a certeza do sucesso alcançado.

A cidade de Parintins está preparada para receber os visitantes e mostrar, mais um ano, que a festa do boi bumba, brincadeira que surgiu no século passado, rompeu fronteiras e que alcançou patamares empolgantes. Que a nossa festa folclórica seja como sempre foi, rica de criatividade, amor, rivalidade e esse público majestoso que começa a pisar no solo da nossa ilha tupinambarana, se divirta com o ritmo das toadas, o movimento das danças e, sobretudo, receba o carinho da nossa hospitalidade.

Aroldo Bruce/Colaborador JI

Foto: Yuri Pinheiro/SECOM