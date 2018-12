Mateus Maciel, 21 anos.

Mateus Maciel Alves, garoto do Palmares onde foi criado e viveu desde sua infância até mudar-se para Manaus a fim de cursar a faculdade de engenharia elétrica, aos 21 anos, foi escolhido o homem mais bonito da ilha, no conceituado concurso MISTER PARINTINS 2019, na noite de sábado por 14 jurados categorizados, no salão nobre do Amazon River Hotel, sendo também o mais votado pelo júri popular. É o início do estrelado do jovem, que irá representar Parintins no concurso estadual, e, vencendo será o candidato do estado do Amazonas, no MISTER BRASIL.

Após a consagrada vitória, o mais belo da Ilha, respondeu com exclusividade nossas perguntas.

JI – POR QUE SE INTERESSOU EM PARTICIPAR DO CONCURSO MISTER PARINTINS?

MM – Para representar a beleza masculina do parintinense, com responsabilidade e compromisso social para com aqueles que se encontram em venerabilidade social. E também por acreditar na seriedade e transparência do Concurso.

JI – VOCÊ SE ACHA UM HOMEM MUITO BONITO?

MM – Creio que preenchi os quesitos necessários de beleza e outros aspectos exigidos pelo concurso e julgado pelos jurados. A beleza é um detalhe que realça uma imagem exterior, porém não é tudo.

JI – QUAIS SEUS PLANOS PARA O FUTURO?

MM – Continuar minha faculdade de Engenharia Elétrica. Tenho pretensão de participar de ações sociais que possam levar entusiasmo e motivação a quem precisar na nossa cidade de Parintins.

JI – RECEBE MUITO ASSÉDIO DAS MENINAS?

MM – Procuro sempre tratar bem todas, com muito respeito. Mas, sempre há um pouquinho de assédio sim.

JI – QUAL SEU BOI BUMBÁ?

MM – Sou “garanchoso”, visto que meu pai torce pro Caprichoso e minha Mãe pro Garantido. Pra não contrariá-los, decidi agir assim.

JI – QUE ENSINAMENTO LEVA DESSE CONCURSO, SUA AÇÃO SOCIAL E COMO SE PORTARÁ NESSE ANO TODO DE SER O MAIS BELO DA ILHA?

MM – Esse concurso acresceu muito na minha forma de ver a vida, de me colocar no lugar do outro, de ver que existem pessoas que precisam de uma palavra amiga, de ânimo, entusiasmo e coragem. Me portarei do jeito simples, com humildade acima de tudo, com bons gestos e atitudes, dando bons exemplos para a juventude parintinense.

O mais lindo da Ilha de Parintins, postou em sua rede social, a seguinte mensagem:

“Agradecer a Deus é uma forma de dizer a ele que sempre vamos precisar de suas mãos para conquistar outras coisas mais” – Nailson Martins.

Como MISTER PARINTINS 2019, quero agradecer o carinho de todos, o apoio e principalmente as palavras de estímulo dedicadas a mim. Vocês são a conquista de maior valor entre tantas vitórias que Deus me presenteou, são todos muito especiais. Obrigado a coordenação do concurso: MISTER PARINTINS, na pessoa do coordenador, Tarcisio Gonzaga a quem tenho muita admiração e respeito; Obrigado a todos os patrocinadores oficiais do concurso; aos meus familiares. Obrigado a todas as pessoas que confiaram e acreditaram no meu potencial, indistintamente.

Obrigado aos meus patrocinadores: WALDA MACIEL, MAILDSON ARAÚJO FONSECA, JOÃO COSTA, PAULO VIEIRA, MARCOS VILA REAL, MORENA TROPICANA,NILDA MODESTO, MARQUINHAS QUE MARCAM – ESTÉTICA E BRONZEAMENTO NATURAL, ALÍRIO, ENÉAS GONÇALVES, JULIA FASHION e CLEUDIANA PAULA DA SILVA.

Este momento é de muita emoção e meu coração está carregado de gratidão.

Com tua soberana presença ao meu lado, eu consigo perceber que não existe impossível na minha vida. Obrigado meu Deus, tudo é tua permissão!”

