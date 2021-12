O Padre sem Cabeça

Era uma tarde chuvosa do mês de janeiro, o tempo nublado trouxe o crepúsculo mais cedo e o pedreiro Ismael se preparava para encerrar a jornada de trabalho. Ele era operário na construção do antigo Parque das Castanholeiras, o CCE, antes conhecido como Urubuzal. Era assim chamado por causa da concentração de aves da espécie urubu que buscavam abrigo nas árvores altas, castanholeiras e mangueiras que se espalhavam em boa parte do terreno localizado na rua Sá Peixoto, bairro do Esconde. No local, estavam em conclusão as obras da quadra que mais tarde seria palco de muitas competições esportivas e até do Festival Folclórico.

Ismael estava cansado da lida, a chuva atrasou a obra, a maioria dos operários já tinha saído e ele guardava as ferramentas numa sacola. Não podia deixar seu material na obra com medo de roubo. Tinha comprado as ferramentas com muito sacrifício. Ele estava guardando a colher de pedreiro quando viu de relance um vulto passando por trás dos pilares da construção. Pensou que um dos colegas ainda estava na obra.

– Oi, tem alguém está aí? Perguntou. Eu tenho que passar o cadeado no portão – disse.

Ningém respondeu, mas fez barulho e Ismael resolveu ir até o outro lado do canteiro de obras que ficava nos fundos.

Já passava de 18h, escureceu rápido por causa do tempo nublado. Ele passou por baixo dos andaimes e achou estranho porque o barulho persistia, mas não via ninguém. Pensou que logo as luzes da rua estariam acesas e toda a obra seria parcialmente iluminada com o clarão dos postes da redondeza. E seguiu.

Foi então que o pedreiro ouviu um objeto sendo arrastado e um gemido alto como se alguém sentisse grande dor. Ismael estava próximo do final do canteiro quando viu a assombração. A visão macabra deixou o pedreiro apavorado.

Era um homem estatura mediana, vestia uma batina de padre e tinha correntes nas maõs e nas pernas. O mais terrível daquela visão era que a criatura não tinha cabeça. O pedreiro ficou em estado de choque. Não conseguia falar, nem correr e nem se mexer. Ficou paralisado diante da alma penada. Foi quando soube da forma mais aterrorizante que a história horripilante do padre sem cabeça do Urubuzal que arrastava correntes era real e estava ali na sua frente. O pedreiro tinha ouvido os antigos contarem a história da assombração, mas não acreditava que aconteceria com ele.

A visagem veio na sua direção e o pedreiro entrou em pânico. Foi como se passasse quase uma eternidade para que ele finalmente conseguir correr. Atrás dele só escutava os gemidos e o som das correntes. Pensou que fosse morrer de susto. Chegou na rua pálido, suado, coração agitado, as pernas bambas, quase desmaiado e foi socorrido por um senhor que morava nas proximidades.

O trabalhador contou o ocorrido e o vizinho disse que sempre ouvia barulho de gente andando, mas nunca viu nada. Outros moradores das redondezas contavam que a visagem que arrastava correntes foi vista várias vezes no antigo Urubuzal nas ruas das proximidades.

No dia seguinte Israel procurou o responsável da obra e contou o acontecido. Um sacerdote benzeu o local pedindo que a alma da visagem sem cabeça encontrasse a paz.

Outros antigos relatavam que o padre sem cabeça aparecia nas ruas Silva Meireles e Benjamin da Silva e que arrastava correntes pelas madrugadas.

(Livro: OS FANTÁSTICOS CABOCLOS, CONTADORES DE HISTÓRIA/Peta Cid/ Arte: Ananda Cid/Créditos de histórias de Elinaldo Tavares e Josene Araujo)