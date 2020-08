O poeta da Amazônia atravessou hoje o grande rio

É com muito pesar que o presidente do boi Caprichoso, Jender Lobato, e o vice-presidente, Karu Carvalho, informam o falecimento do compositor do boi Caprichoso e um dos ícones do Festival, Emerson Maia. Um das vozes poéticas mais fortes e da floresta.

Em suas poesias, Emerson Maia sempre exaltou a beleza da Floresta, dos rios e de todo o seu ecossistema. Foi uma voz atuante por meio de suas poesias na defesa da floresta amazônica.

Hoje, além do Boi Caprichoso, o contrário está de luto. A mata se cala para homenagear um dos nomes mais importantes da toada e do Festival de Parintins, Emerson Maia, 66 anos.

Emerson está eternizado nas palavras e melodias que cantam nossa cultura.

A diretoria do Boi Caprichoso se une aos amigos e familiares nesse momento de dor e perda.. Que Deus conforte o coração de todos.

Assessoria de Imprensa do Boi Caprichoso