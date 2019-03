Obras de convênios da Prefeitura com o Governo do Estado serão retomadas em Parintins

Em reunião realizada com o secretário de Infraestrutura do Amazonas, Carlos Henrique, na última quarta-feira, 27 de março, o prefeito Bi Garcia foi informado sobre a retomada de convênios da Prefeitura de Parintins com o Governo do Estado.

Na audiência, Bi Garcia também foi informado sobre a antecipação do recapeamento asfáltico em Parintins. A ação, que prevê a recuperação de aproximadamente 40 km de asfalto em toda a área urbana do município, terá continuidade no mês de abril. De acordo com o prefeito de Parintins, 26 km de vias ainda serão recuperados na ação.

Além do recapeamento, os convênios da revitalização da orla do Bairro da União, implantação do sistema de iluminação de LED, operação tapa-buraco, serviço de drenagem superficial e profunda do bairro Djard Vieira, melhorias na lixeira pública e aluguel de equipamentos foram autorizados pelo governador Wilson Lima. Segundo Bi Garcia, o governador Wilson Lima também determinou que nova licitação seja realizada para a finalização das obras na orla da Francesa.

“Todos foram autorizados a retomar os trabalhos. Nós já estamos fazendo os ajustes necessários e recontratando com a Seinfra, ficando apenas um convênio que vai ser definido porque é obra que só pode ser executada no verão”, explica. “Foi uma reunião muito positiva. Daqui para frente é mandar a documentação necessária para a autorização da retomada de todos os convênios”, complementa Bi Garcia.

SECOM