Obras do CAPS AD de Parintins avançam

As obras do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) de Parintins, localizado na comunidade do Parananema, avançam e em breve a Prefeitura Municipal irá anunciar a data de inauguração. Feita por meio de emenda parlamentar do senador Omar Aziz (PSD), a instituição irá tratar de dependentes químicos. É grande a demanda por esse atendimento no município.

Nesta terça-feira (24), o prefeito em exercício Mateus Assayag (PL), juntamente com o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, e equipe técnica da Semsa, realizou inspeção na obra orçada em cerca de R$ 1,3 milhão.

Segundo Mateus, é de fundamental importância este centro de reabilitação conquistado pelo prefeito Bi Garcia (DEM) junto ao senador Omar Aziz. “Essa obra vai trazer qualidade de vida para aquelas pessoas dependentes de álcool e drogas. Tratar essas pessoas e suas famílias. Estivemos hoje acompanhando a obra para que ela seja acelerada, agilizada, sendo essa orientação do prefeito Bi Garcia para entregar o quanto antes”, ressaltou.

Por sua vez o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, falou da necessidade do avanço da obra para o município e para as famílias que precisam desse apoio. “O interior do Amazonas ganha muito com esse projeto que é mais um que vem para cuidar bem das pessoas”, ponderou.

SECOM

Fotos: Márcio Costa