Odontóloga inicia atividades na UBS da Agrovila do Mocambo

Dia histórico para o Mocambo do Arari. Na terça-feira (08), a Prefeitura de Parintins apresentou a odontóloga Miriam Elizabeth que iniciou suas atividades na UBS Ilarina Reis. Miriam nasceu e estudou toda educação básica no Mocambo.

Filha dos professores Francisco Geraldo e Jane Costa, a jovem volta a sua terra natal para colaborar com a saúde da Agrovila e comunidades vizinhas.

“Pra mim é motivo de muita alegria voltar a minha terra, agora como profissional da odontologia e atender a esta população. Agradeço muito a oportunidade”, ressaltou a odontóloga Mirian Elizabeth.

A gerente de saúde bucal da Secretaria de Saúde Sonaira Castro destacou mais um avanço na saúde da zona rural, especialmente no Mocambo que agora passa a ter regularmente o serviço de odontologia.

O secretário Clerton Rodrigues ressaltou o trabalho da gestão do prefeito Bi Garcia e Tony Medeiros em ampliar os serviços ao interior, e no caso do Mocambo, também valorizar uma profissional que tem raízes na localidade. “São os investimentos que continuam chegando na zona rural, como forma de valorizar a todos e aproximar os serviços que antes só existiam na sede do município”, acrescentou.

SEMSA/SECOM