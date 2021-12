Oito candidatas concorrem ao título de melhor transformista na passarela do Parintins Convention Center

Renata Rikelme, Jhennifer Alcântara, Karla Di Fael, Arielly Taynnara, Vanessa Jackson, Romula Vlasak, Bruna de Milano e Melissa Maya são as oito candidatas que buscam neste sábado, 18 de dezembro, o título de melhor transformista de Parintins. Organizado pelo artista visual Edwan Oliveira, o retorno do Baile de Show de Transformismo no município, em 2021, acontece no Parintins Convention Center, localizado em frente ao Porto Hidroviário.

Além do talento, charme e elegância das participantes do concurso, o evento contará com apresentação especial das artistas Ianka Aiume, Priscila Mollinary e Alessa Kimberly. “Está tudo pronto, teremos várias atrações, performances e grandes surpresas nessa disputa de artes, onde o talento artístico aflora. Todas as candidatas estão preparadas e convido a todos a participar desse evento que novamente será um sucesso”, enaltece Edwan Oliveira.

Campeã em 2015, a transformista Melissa Maya, agora mais experiente, promete surpresas para o resgate do título. “Esse é um concurso muito esperado. Me sinto melhor preparada que no ano que venci, ainda mais, com a equipe fantástica que estão junto comigo, em uma superprodução feita com muito amor e carinho”, destaca a artista.

Melissa agradece o cuidado, respeito, responsabilidade, seriedade e a dedicação do artista Edwan Oliveira na realização desse evento que oportuniza a demonstração de vários talentos parintinenses em meio a arte e a música.

Venda de ingressos estão disponíveis na portaria da festa ao preço de R$ 25,00. As mesas podem ser adquiridas pelo telefone (92) 99196-1641.

Programação:

21h – DJ Diogo Calderaro

22h – Lucas Luz e Banda

00h – Show das candidatas e apresentações especiais de artistas convidados.

Em seguida, o show ficará por conta da Banda Curumins da Baixa, com repertório de toadas do Boi Garantido com a participação dos itens substitutos do Boi Caprichoso, Adriano Aguiar e Caetano Medeiros, com todas azuladas.

Texto: Kedson Silva

Foto: Arquivo Hamilton Bahia