Oito motoristas são flagrados sob efeito de álcool durante fim de semana em Parintins, no AM

29 multas foram aplicadas pelo Detran-AM por diversas irregularidades, durante o 54° Festival Folclórico de Parintins. — Foto: Divulgação/Detran-AM

Oito pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool e foram registrados cinco acidentes de trânsito, sendo dois com vítimas lesionadas e três sem vítimas, além de 29 multas aplicadas por diversas irregularidades, durante o 54° Festival Folclórico de Parintins. Os dados foram divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), na segunda-feira (1º).

De acordo com o Detran-AM, ações desenvolvidas pelo Departamento antes e durante Festival alcançaram diretamente 11.021 pessoas. As atividades foram realizadas por membros da Gerência de Educação para o Trânsito e do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) da instituição.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, participou das ações em Parintins. O titular da pasta ressaltou que objetivo era orientar condutores e pedestres quanto às normas de trânsito para a promoção de um trânsito seguro. Das mais de 11 mil pessoas alcançadas diretamente, 9.044 foram de ações educativas, 884 carros abordados e fiscalizados, 79 testes de alcoolemia, além de outras atividades.

O Detran-AM atuou em dois pontos fixos em Parintins. Na central montada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e no Turistódromo, centro de informação turística que ficou instalada em frente à Catedral. Além desses dois locais, os agentes realizaram abordagens em diversas regiões da cidade.

Por G1 AM