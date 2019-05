Olímpiada Parintinense de Matemática é debatida em reunião com professores da rede municipal

O secretário de Educação, João Costa, fez uma reunião com os professores de matemática das escolas da rede municipal de ensino para informações dobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e Olimpíada Parintinense de Matemática que acontecem neste mês de maio.

Na ocasião, o secretário agradeceu e parabenizou os professores pelo trabalho, empenho e dedicação no ensino da matemática nas escolas onde lecionam e, ao mesmo tempo destacou as conquistas dos alunos nas edições anteriores das olimpíadas que elevou a nota do município no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

As Olimpíadas são promovidas a nível nacional e municipal com o objetivo de estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das escolas públicas, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica, média e EJA, bem como identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas.

Neste ano, alunos das escolas municipais vão participar nos níveis 1 (6º e 7º) e 2 (8º e 9º). Participam também alunos do Ensino Médio das escolas públicas estaduais e federais, além de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a partir do 2º segmento do Ensino Fundamental (8º e 9º) e do Ensino Médio.

As provas da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) acontecem nesta terça-feira (21) em todas as escolas e as provas da Olimpíada Parintinense de Matemática foi transferida para um a data ainda a ser confirmada pela Coordenação do Curso de Matemática do Centro de Estudos Superiores de Parintins (CESP/UEA).

SECOM