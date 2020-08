Com recursos de emenda do senador Omar Aziz, a Prefeitura de Parintins fará a revitalização da orla da cidade com a construção de muro de contenção. A obra é orçada em mais de R$ 60 milhões e será feita de acordo com projeto de arquitetura e engenharia elaborado pelo Município. O anúncio da emenda foi feito nesta sexta-feira (14) durante maratona de inaugurações.

A construção do muro de arrimo acabará, em definitivo, com os problemas ocasionados pelo desbarrancamento ao longo da costa de Parintins.

Segundo o autor da emenda que garante a construção do muro de contenção, os mais de R$ 60 milhões estão garantidos pelo Governo Federal. O senador Omar Aziz elenca todos os benefícios que envolvem a obra. “Não é uma obra pequena. É uma obra que é o sonho do povo de Parintins. A gente fecha a frente da cidade toda e acaba com a erosão. Vai ter lojas, bares. É uma obra que a população pode usufruir. Também vai ter ciclovia, praça e anfiteatro”, explica Omar Aziz.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, destaca que os recursos para o muro de arrimo só foram conquistados em razão do compromisso do senador Omar Aziz com o município. “Recebo com muita alegria e responsabilidade, porque a gente já vinha trabalhando esse muro de arrimo há muitos anos. Com R$ 60 milhões, a gente fecha todos os trechos de muro que faltam na frente da cidade e vamos urbanizar a orla de Parintins”, conclama.

Durante o cumprimento de agenda na cidade, o senador Omar Aziz também acompanhou o início da operação de recapeamento asfáltico, fruto de suas emendas, e garantiu a destinação de recursos para a construção de um museu dos bois no município. Somando os investimentos, Omar Aziz garante mais de R$ 100 milhões direcionados em benefícios para Parintins.

SECOM

Foto: Pitter Freitas