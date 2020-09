OPAS e Susam verificam a atuação de Parintins no combate à pandemia do Coronavirus

O município de Parintins recebeu nesta quarta-feira (16) o secretário executivo de Saúde do Interior, Cássio Espírito Santo, e uma equipe da Opas (Organização Panamericana de Saúde).

Estiveram visitando Parintins e verificando o trabalho que a Prefeitura realiza no combate à pandemia do novo coronavírus. Parintins é referência no interior do Amazonas nas ações de prevenção e de diminuição dos impactos da Covid-19 com a adoção de diversas medidas como grande número de testagens, investimentos na compra de equipamentos e contratação de pessoal, busca ativa de paciente (principalmente idosos), compra de medicamentos, EPIs, treinamento para as equipes, além de atualização frequente de protocolos, inclusive com a parceria do grupo Samel.

A equipe fez visitação no hospital Jofre Cohen, unidade referência para tratamento da Covid-19 no município, nas áreas de importância significativa como laboratórios, UCIs, enfermarias e áreas administrativas. Também estiveram no recentemente inaugurado Ambulatório Municipal de Especialidades de Parintins, assim como o Centro de Saúde Irmão Francisco Galiani e Coordenação de Vigilância em Saúde.

De acordo com o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, a estada da equipe da Opas e Semsa é importante para continuidade das ações que Parintins promove neste momento de pandemia. “Essa avaliação que vem sendo feita mediante ao trabalho e ao investimento da Prefeitura em parceria com o Estado fortalece todo o esforço que vem sendo feito. É gratificante para todos nós”, destacou Rodrigues.

Cássio Espírito Santo afirmou que a OPAS é uma parceira do Estado nas ações contra a pandemia. Ele também ressaltou a importância da parceria da Prefeitura de Parintins com o Governo do Amazonas. “Eles estiveram o verificando aqui em Parintins. O que foi realizado e será feito um relatório com o que eles acharam. Para nós é muito importante essa visão e esse apoio”, salientou.

