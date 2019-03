OPERAÇÃO “GUARANIM”: PM REALIZA FISCALIZAÇÃO NOS PRINCIPAIS PONTOS DE ACESSO DO DISTRITO DE VILA AMAZÔNIA

Na segunda-feira (25), Policiais Militares do 11° Batalhão de serviço no Posto Policial de Vila Amazônia, zona rural do município de Parintins (à 369 km de Manaus) realizaram mais uma etapa da Operação “GUARANIM” nos principais locais de acesso do referido distrito.

Durante a ação foi realizado um intenso trabalho de fiscalização e controle de entrada e saída veículos que vêm de Parintins, através das balsas, onde desembarcam no Porto do Cajueiro, principal local de embarque no distrito.

A operação que faz parte da estratégia do comando do 11° Batalhão em prover segurança aos principais distritos de Parintins, objetiva ampliar a ação de presença da polícia militar, através da Operação “Guaranim”, visando minimizar os furtos e roubos de veículos que trafegavam sem fiscalização na estrada interestadual do assentamento de Vila Amazônia.

O comandante do 11° BPM Tenente-coronel Navarro ressaltou que graças às ações do policiamento preventivo e ostensivo, e ao trabalho conjunto com a comunidade, dentro da filosofia de polícia comunitária, já conseguimos recuperar veículos automotores com origem duvidosas, posteriormente descoberto serem veículos furtados.

